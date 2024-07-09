Жителей Ленобласти в середине недели ждет нежаркая и сухая погода

Температура воздуха в регионе 10 июля составит максимум 25 градусов.
Согласно прогнозу МЧС, в среду, 10 июля, в Ленинградской области ожидается нежаркая погода без существенных осадков. Порывы ветра составят 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +7…+12 гр., местами у водоемов до +15 гр., днем +20…+25 гр. Атмосферное давление будет повышаться, — указано в сообщении.
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