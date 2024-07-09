Госдума во II чтении приняла законопроект о повышении акцизов на алкоголь

Размер индексации акцизов, согласно документу, составит 4%. Повышение налога будет производиться ежегодно.



Госдума во вторник, 9 июля, приняла закон, по которому стоимость акцизов на алкогольную продукцию в ближайшие три года будут ежегодно повышаться на 4%.

Согласно документу, акцизы алкогольную продукцию крепостью выше 18% в следующем году год составят 673 рубля за литр безводного этилового спирта, в 2026 году — 700 рублей, а в 2027 году — 728 рублей.

Для продукции, крепость которых до 18%, акцизы составят — 148 рублей в 2025 году, 154 рубля в 2026-м и 160 рублей в 2027-м.