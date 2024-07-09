Госдума одобрила во втором чтении закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Документ устанавливает налоговые ставки от 13 до 22%.

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, который вводит прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от 13% до 22%.

Размер сборов будет зависеть от доходов граждан. Так, базовая ставка налога останется без изменений на уровне в 13% (на доходы до 2,4 млн рублей). Далее ставка будет постепенно повышаться: до 15% на доход до 5 млн рублей в год, 18% — на доход до 20 млн , 20% — на доход до 50 млн, а доходы свыше 50 млн рублей будут облагаться налогом 22%.

Третье финальное чтение законопроекта состоится 10 июля.