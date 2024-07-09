Под Петербургом госпитализировали парашютиста после неудачного прыжка

Мужчина получил множественные переломы и по невыясненным пока обстоятельствам ждал госпитализации целые сутки.

Прыжок экстремала с парашютом в окрестностях Сестрорецка обернулся для него тяжелыми травмами. Мужчина после неудачного приземления получил многочисленные переломы.

По информации «Фонтанки», инцидент произошел еще два дня назад, однако в больницу пострадавший попал только через сутки.

У парашютиста после прыжка зафиксировали переломы костей лица, закрытый перелом копчика и компрессионно-оскольчатый перелом позвонка.