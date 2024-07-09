Под Петербургом госпитализировали парашютиста после неудачного прыжка

Автор: Анастасия Щербакова
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Мужчина получил множественные переломы и по невыясненным пока обстоятельствам ждал госпитализации целые сутки.

Прыжок экстремала с парашютом в окрестностях Сестрорецка обернулся для него тяжелыми травмами. Мужчина после неудачного приземления получил многочисленные переломы.

По информации «Фонтанки», инцидент произошел еще два дня назад, однако в больницу пострадавший попал только через сутки.

У парашютиста после прыжка зафиксировали переломы костей лица, закрытый перелом копчика и компрессионно-оскольчатый перелом позвонка.

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10.06.2024 427
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