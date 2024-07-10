Брокер назвала курс доллара, который будет выгоден всем

Оптимальная стоимость американской валюты должна быть чуть ниже 90 рублей.

Курс доллара, который был бы выгоден как экспортерам, так и российскому бюджету, должен составлять от 87 до 94 рублей. Об этом заявила гендиректор брокера Mind Money Юлия Хандошко в беседе с «Газетой.ру».

В России, конечно, может произойти все что угодно, но у нас нет никаких экономических оснований ожидать взлет курса до 100-150 рублей за доллар. Исходя из текущего состояния рынка, экономической ситуации и имеющихся инструментов у правительства, Минфина и ЦБ, удержание курса в районе 90 рублей — это довольно реалистичная и достижимая задача, — заявила эксперт.