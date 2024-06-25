Экономист назвал курсы евро и доллара, при которых валюты перестанут покупать в России

Эксперт раскрыл предполагаемую «психологическую» отметку на текущий момент.

Преодоление отметки в 90 или 100 рублей за доллар или евро сделают их ненужными в России. После достижение таких курсов валюты перестанут покупать, заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица.

Точно сказать, какой курс можно считать «заградительным» для покупки долларов и евро, сложно <…>Обычно более высокий курс считается барьером для покупки иностранной валюты, например, выше 100 рублей за доллар и 90 рублей за евро может стать такой планкой, — цитирует эксперта «Прайм».