Россияне смогут заключать брак через новый сервис

Для этого даже не придется подавать заявление в ЗАГС.
В России начнут разработку сервиса, позволяющего заключить брак удаленно и без подачи документов.
Над приложением будут работать Минюст, Минцифры, ФНС и Центр биометрических технологий по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
По данным СМИ, заключение брака через сервис будет возможно при помощи биометрии. Также граждане смогут расписаться и по паспорту.
Также сервис позволит сменить персональные данные и установить отцовство.
Вам будет интересно
Повышение пошлины до пяти тысяч рублей может произойти с 1 января следующего года. В Комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства,...
28.06.2024 170