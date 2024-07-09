Россияне смогут заключать брак через новый сервис

Для этого даже не придется подавать заявление в ЗАГС.

В России начнут разработку сервиса, позволяющего заключить брак удаленно и без подачи документов.

Над приложением будут работать Минюст, Минцифры, ФНС и Центр биометрических технологий по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

По данным СМИ, заключение брака через сервис будет возможно при помощи биометрии. Также граждане смогут расписаться и по паспорту.

Также сервис позволит сменить персональные данные и установить отцовство.