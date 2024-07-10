В июне поисковики приняли рекордное число заявок на поиск людей в Ленобласти и Петербурге

Автор: Гузель Галимова
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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвел итоги прошедшего месяца – он стал рекордным.

В поисковый отряд поступило 408 сообщений о пропавших – это ровно на сотню больше, чем в июне прошлого года, и, в принципе, значительно больше, чем в любом другом июне поисковой истории отряда. Из них половина заявок были срочными.

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Фото: Лиза Алерт

В общем, очень непростым выдался этот поисковый месяц. Но дальше будет ещё сложнее. Поэтому мы не только искали, но и тренировались – провели масштабные учения в Приозерском районе, чтобы быть готовыми к лесному сезону, который уже начался со всей неотвратимостью», —  сообщили в «Лиза Алерт».

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