Минздрав и Роспотребнадзор поддержали проект закона о штрафах для родителей за курение их детей

Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор поддержали проект закона о штрафе для родителей курящих детей младше 16 лет, сообщает «Интерфакс».

В ведомствах отметили, что концепция законопроекта заслуживает внимания.

Законопроект подготовил глава комитета по молодежной политике Артем Метелев. Он пояснил, что сегодня в стране уже есть штраф для родителей за распитие детьми алкоголя и употребление наркотиков, в связи с чем предлагает распространить ее и на случаи курения. Административный штраф предлагается повысить в 2,5 раза, сейчас он составляет от 1500 до 2000 рублей.

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Кроме того, Метелев предлагает повысить штраф за курение в неположенных местах и на детских площадках.