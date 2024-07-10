В Ленобласти и Петербурге осквернили могилы участников СВО

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области осквернили могилы двух участников специальной военной операции.

В Ленобласти 49-летняя жительница деревни Горы обнаружила, что на могиле ее сына, погибшего на СВО в октябре 2023 года, вырван крест, сломана ограда, разорван флаг и разбросаны цветы, фуражка и портрет.

54-летняя жительница Петербурга сообщила в полицию, что на Смоленском кладбище кто-то сжег венки на могиле ее супруга, который в июне 2023 года погиб на СВО.

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Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.