В Ленобласти и Петербурге осквернили могилы участников СВО

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области осквернили могилы двух участников специальной военной операции.
В Ленобласти 49-летняя жительница деревни Горы обнаружила, что на могиле ее сына, погибшего на СВО в октябре 2023 года, вырван крест, сломана ограда, разорван флаг и разбросаны цветы, фуражка и портрет.
54-летняя жительница Петербурга сообщила в полицию, что на Смоленском кладбище кто-то сжег венки на могиле ее супруга, который в июне 2023 года погиб на СВО.
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