Двое взрослых и ребенок погибли при падении экскурсионного самолета в Татарстане

В Татарстане потерпел крушение легкомоторный экскурсионный самолет Cessna-17. Погибли три человека, еще один человек пострадал.

По данным следствия, самолет выполнял экскурсионный полет, на его борту находилось четыре человека, в том числе несовершеннолетний. При жесткой посадке воздушное судно получило серьезные технические повреждения и загорелось. Выжить удалось лишь одному мужчине, его госпитализировали.

На месте работают следователи и криминалисты СК на транспорте. Возбуждено уголовное дело.