Двое взрослых и ребенок погибли при падении экскурсионного самолета в Татарстане

В Татарстане потерпел крушение легкомоторный экскурсионный самолет Cessna-17. Погибли три человека, еще один человек пострадал.
По данным следствия, самолет выполнял экскурсионный полет, на его борту находилось четыре человека, в том числе несовершеннолетний. При жесткой посадке воздушное судно получило серьезные технические повреждения и загорелось. Выжить удалось лишь одному мужчине, его госпитализировали.
На месте работают следователи и криминалисты СК на транспорте. Возбуждено уголовное дело.
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04.07.2024 293