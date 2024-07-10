Двое взрослых и ребенок погибли при падении экскурсионного самолета в Татарстане

Автор: Гузель Галимова
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В Татарстане потерпел крушение легкомоторный экскурсионный самолет Cessna-17. Погибли три человека, еще один человек пострадал.

По данным следствия, самолет выполнял экскурсионный полет, на его борту находилось четыре человека, в том числе несовершеннолетний. При жесткой посадке воздушное судно получило серьезные технические повреждения и загорелось. Выжить удалось лишь одному мужчине, его госпитализировали.

На месте работают следователи и криминалисты СК на транспорте. Возбуждено уголовное дело.

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04.07.2024 293
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