Эксперты назвали растения, которые можно смело начинать выращивать в июле

Среди них не только зелень, но и овощные культуры.

В середине лета можно смело сеять множество различных овощных культур. Несмотря на самый разгар дачного сезона, эти растения при должном уходе обязательно успеют порадовать дачников хорошим урожаем.

Так, в июле опытные дачники высаживают: горох, редис, редьку, дайкон, капуста кольраби и репу. Разумеется, вырастить можно и многие виды съедобной зелени, а также декоративные растения, если они из питомника.