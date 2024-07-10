Эксперты назвали растения, которые можно смело начинать выращивать в июле

Автор: Анастасия Щербакова
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Среди них не только зелень, но и овощные культуры.

В середине лета можно смело сеять множество различных овощных культур. Несмотря на самый разгар дачного сезона, эти растения при должном уходе обязательно успеют порадовать дачников хорошим урожаем.

Так, в июле опытные дачники высаживают: горох, редис, редьку, дайкон, капуста кольраби и репу. Разумеется, вырастить можно и многие виды съедобной зелени, а также декоративные растения, если они из питомника.

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26.06.2024 2092
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