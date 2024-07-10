Стало известно, во сколько россиянам обойдется новый туристический налог во время отпуска

К 2029 году сбор составит пять процентов. В денежном эквиваленте такая величина налога будет довольно заметной, заявили в Российском союзе туриндустрии.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что новый туристический налог окажет существенную финансовую нагрузку на отдыхающих. К 2029 году, когда сбор достигнет пяти процентов, платить туристам за размещение в гостиницах придется в среднем на 250 рублей больше за одного человека.

Да, в год это плюс один процент (к стоимости) на проживание, но к 2029-му — это пять процентов с каждого. Если, как правило, номер на двоих обходится в 4,2-5 тысяч рублей с завтраком, то по 500 рублей дополнительно и ежедневно (придется доплачивать). Для потребителей это абсолютно неприемлемо, — цитирует Барзыкина радио «Комсомольская правда».