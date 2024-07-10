Оскорбления в голосовых сообщениях обернулись для петербурженки штрафом

Потерпевшая не стала мириться с унижением ее чести и достоинства и обратилась в правоохранительные органы.

В Санкт-Петербурге прокуратура возбудила административное дело в отношении местной жительницы, оскорблявшей женщину в голосовых сообщениях.

Как рассказали в ведомстве, причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между женщинами. Одна из них не сумела сдержать эмоций и высказала все, что думает об оппонентке.

По результатам рассмотрения административных материалов прокуратуры суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей, — сообщили в прокуратуре города.