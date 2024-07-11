Двоих рецидивистов задержали за грабеж и хулиганство в Выборге

По подозрению в грабеже и хулиганстве, которое сопровождалось стрельбой из пистолета, 10 июля задержаны неоднократно судимые 36-летний и 34-летний жители Выборга.

Первое преступление совершено 27 апреля 2024 года. Около 14:10 при въезде на Новое Рощинское кладбище злоумышленники избили 31-летнего мужчину. Они также несколько раз выстрелили из пистолета над пострадавшим, после чего скрылись.

В тот же день задержали одного из хулиганов. Им оказался 33-летний мужчина. Однако установить личности его соучастников не удалось.

Второе преступление произошло 9 июля 2024 года. Ныне задержанные избили 28-летнего мужчину и отобрали у него сумку с травматическим пистолетом.

Известно, что 36-летний житель Выборга ранее судим за оборот наркотиков. Его 34-летний товарищ – за причинение тяжкого вреда здоровью, хулиганство и хранение запрещенных веществ.