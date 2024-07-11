Активное участие химиков из Волхова в организации выставки-форума на ВДНХ отмечено наградами

На днях стало известно, что компанию «ФосАгро», чьи предприятия работают в Ленинградской, Мурманской, Вологодской и Саратовской областях, отметили специальными наградами за активное участие в организации и проведении Международной выставки-форума «Россия», которая проходила на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. Торжественная церемония благодарности участников выставки прошла 6 июля в павильоне № 75.

Председатель Оргкомитета выставки-форума «Россия», Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, выступая перед участниками церемонии, отметил, что выставка вошла в десятку самых посещаемых мест на планете — её гостями стало более 18 млн человек.

ФосАгро внесла большой вклад в проведение выставки-форума, организовав работу шести стендов. А ее представители участвовали в деловой и культурной программах форума.

Так, например, семья Калинович из Волхова приняла участие в конкурсе «Династии России» (часть форума «Родные – Любимые»), посвященном старту «Года семьи». Это специальный проект, который объединил все семейные делегации и дал возможность семьям проявить свои творческие способности, поделиться знаниями о своей малой родине, рассказать о своих семейных рецептах и проявить эрудицию. За четыре дня форума в нём поучаствовали более тысячи человек.

«Было очень приятно и ответственно представлять заводскую династию. Мы даже представить не могли, что окажемся в Москве среди десятков других многодетных семей. Невероятные эмоции, волнение, много новых знакомств. Прекрасные семьи, талантливые, самобытные, со своими трогательными историями. Мы мастерили, готовили, рассказывали о своей семье, традициях, творили в атмосфере невероятного семейного праздника», — поделился впечатлениями глава семьи Александр Калинович, сотрудник Волховского производственного комплекса.

В течение форума компанией были представлены результаты многолетней работы в производственной и социальной сферах, совместные образовательные и профориентационные программы компании и образовательного центра «Сириус», а также проекты, направленные на стимулирование внутреннего туризма и защиту экологии. В ходе выставки компания запустила новый образовательный проект «Академические недели» в рамках сотрудничества с ведущими сельскохозяйственными вузами страны.

Помимо этого, в мероприятиях, посвященных экологии, стоит выделить презентацию по теме «От руды до еды» от работников Волховского промышленного предприятия. Презентация прошла в рамках экспозиции 47 региона. Представляя Ленинградскую область, химики рассказали о серьезном отношении предприятия в вопросах экологической и социальной политики. Желающих послушать собралось немало. После викторины гости подходили и благодарили экологов за интересную лекцию и возможность поучаствовать в конкурсе, а также получить памятные призы в виде мешочков удобрений, «растущих карандашей», шопперов и многое другое.

Также был и интерактивный игровой стол, на котором можно было поиграть в кубики и построить модели знаковых культурных и промышленных объектов региона, в том числе и Волховского комплекса.

«Действительно, экспозиция Ленинградской области впечатлила. Здесь были представлены и социальные, и промышленные достижения региона. Главная фишка экспозиции – в интерактивной программе, рассчитанной и на взрослых, и на детей. Им необходимо было собрать детали объекта, в том числе нашего предприятия, в единое целое. После этого – инсталляция «оживала». Вагоны Волховского промышленного комплекса, производственные линии начинали будто бы двигаться, показывая постоянную работу предприятия», — вспоминает Вячеслав Полушкин, заместитель директора ВФ АО «Апатит» по работе с органами власти.

Подводя итоги торжественной церемонии, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников поблагодарил оргкомитет Международной выставки-форума «Россия» за возможность принять участие в её создании и работе, а также за высокую оценку нашего вклада.

«Мы рассказали о нашем производстве, вкладе в развитие регионов присутствия, о проектах в области здравоохранения, культуры, спорта, патриотического воспитания, городского благоустройства. Важно, что мы не только рассказали о себе, но и узнали много нового. За 8 месяцев работы выставки среди миллионов её посетителей были и многие наши работники и их семьи, а также воспитанники ключевого социального проекта компании «Детям России Образование, Здоровье и Духовность» (ДРОЗД). Все узнали что-то новое о достижениях России и её регионов, нашей культуре, путешествиях по стране и о возможностях, которые открываются перед её жителями», — подытожил Михаил Рыбников.