МИД РФ: Россия не станет участвовать во втором саммите по Украине

Об этом заявил замглавы российского дипведомства Галузин.
Планируемый второй саммит по урегулированию ситуации на Украине пройдет без участия России, даже если страна получит приглашение. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин.
Дипломат заявил, что очередной саммит будет продвигать «формулу Зеленского», что для России неприемлемо.
Налицо очередное проявление мошенничества. Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных «саммитах» участвовать не собираемся, — цитирует Галузина РИА Новости.
Вам будет интересно
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Украина может задействовать поставленные США и их союзниками истребители F-16 этим летом. Такую возможность...
10.07.2024 92