Украина может применить истребители F-16 уже этим летом

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Украина может задействовать поставленные США и их союзниками истребители F-16 этим летом. Такую возможность не исключил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Пока мы сейчас говорим, идет передача истребителей F-16 из Дании, Нидерландов. Эти истребители будут летать в украинском небе этим летом, — заявил он в ходе саммита НАТО 10 июля.