Россия заняла пятое место по объемам автомобильного рынка в Европе

Всего по итогам июня в РФ были проданы более 124 тысяч автомобилей.

Число сделок на автомобильном рынке России обеспечило ей пятое место среди стран Европы.

Как пишет «Автостат», в лидерах рейтинга Германия, где было продано в июне 297 329 автомобилей. На втором месте расположилась Франция (181 712 машин), на третьем — Великобритания (179 тысяч), четвертое место отошло Италии (160 046). Тем временем в Росси было реализовано за указанный период 124 394 автомобилей.