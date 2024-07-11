Россия заняла пятое место по объемам автомобильного рынка в Европе

Всего по итогам июня в РФ были проданы более 124 тысяч автомобилей.
Число сделок на автомобильном рынке России обеспечило ей пятое место среди стран Европы.
Как пишет «Автостат», в лидерах рейтинга Германия, где было продано в июне 297 329 автомобилей. На втором месте расположилась Франция (181 712 машин), на третьем — Великобритания (179 тысяч), четвертое место отошло Италии (160 046). Тем временем в Росси было реализовано за указанный период 124 394 автомобилей.
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