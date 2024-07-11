Александр Дрозденко дал ряд поручений в сфере обращения с отходами

В правительстве Ленобласти внимательно следят за поступающими жалобами и обращениями. На их основе губернатор региона корректирует работу ответственных служб в сфере обращения с отходами.

Так, на основе докладов профильных ведомств, озвученных в Доме правительства, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал ряд контрольных поручений в сфере обращения с отходами. Среди них оперативного выполнения требуют:

♦ дооснащение контейнерных площадок в поселениях региона. Также регион готов предоставить муниципалитетам на эти цели субсидию.

♦ доукомплектование регионального оператора малогабаритным транспортом для ускоренного вывоза отходов. Также рассматривается возможность привлечения субподрядчиков.

♦ оперативное создание площадок для временного складирования строительных отходов для их последующей переработки.

Также на контроле глава 47-го региона находится:

♦ оснащение площадок с твердыми коммунальными отходами (ТКО) видеонаблюдением.

♦ реализация штрафных санкций в отношении тех, кто складывает мусор мимо предназначенных для этого мест, а также чиновников, не осуществляющих контроль за порядком на площадках ТКО.

♦ своевременный ремонт и реконструкция площадок ТКО в поселениях региона.

♦ принуждение СНТ и ДНП к заключению договоров на вывоз отходов.