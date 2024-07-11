Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 11 июля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» поражена живая сила и техника ВСУ. Потери противника составили до 355 военнослужащих, танк и шесть пикапов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, три бронетранспортера, в том числе два М113 производства США, 11 автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Вам будет интересно В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Алексеем Еремеевым В Киришском районе Ленобласти состоялась церемония прощания с Алексеем Еремеевым, погибшим в ходе СВО. Фото: СВОихНеБросаем47/ВКонтакте Церемония прощания с бойцом состоялась в... 11.07.2024 133

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 700 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины «Козак», два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании, четыре 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, две гаубицы L-119 производства Великобритании. Кроме того, уничтожены боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход в ДНР. Потери противника составили до 335 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП «Bradley» производства США, два автомобиля, 152-мм гаубица «Мста-Б», 105-мм орудие М119 производства США, четыре 100-мм пушки МТ-12 «Рапира», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 85 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 105-мм гаубица М119 производства США, станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиоэлектронной разведки «Пластун».

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 24 беспилотных летательных аппарата и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.