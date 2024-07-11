В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Алексеем Еремеевым

В Киришском районе Ленобласти состоялась церемония прощания с Алексеем Еремеевым, погибшим в ходе СВО.

Фото: СВОихНеБросаем47/ВКонтакте

Церемония прощания с бойцом состоялась в МДЦ «Восход» в Киришах. В последний путь Алексея Еремеева проводили с воинскими почестями. Боец был посмертно награжден Орденом Мужества.