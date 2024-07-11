Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту смертельного ДТП в Ленобласти

В результате аварии погибли две женщины. Еще восемь человек, среди которых трое детей, получили травмы различной степени тяжести.

Расследование обстоятельств страшной аварии на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту случившегося уголовное дело.

Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сазину С.Т. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, — указано в сообщении.

Напомним, ДТП произошло вечером 10 июля на 2-3-м километре объездной дороги «Ополье-Нарва» в Кингисеппском районе. В результате лобового столкновения микроавтобуса и легкового авто пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Одна из пострадавших – женщина – погибла на месте. Позже в больнице скончалась 35-летняя пассажирка минивэна.