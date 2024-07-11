За месяц картофель в Петербурге подорожал почти в два раза

Один килограмм картофеля в магазинах Петербурга в июне стоил в среднем 59,5 рубля, что в 1,8 раза больше, чем в мае. Об этом говорится в отчете Петростата.

В среднем плодовоовощная продукция в июне подорожала почти на 5%. В частности, свекла выросла в цене на 19,1%, яблоки — на 11,5%, морковь — на 6,3%, репчатый лук — на 4%. При этом, один килограмм картошки в июне стоил около 59,5 рублей, что в 1,8 раза больше, чем в мае.

При этом, соль подешевела на 3,8%, куриные яйца — на 3,3%, овсяные хлопья «Геркулес» — на 3,2%. Также снизились цены на творог, отечественные сыры, брынзу, макароны и печенье.

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Стоимость минимального набора продуктов питания в июне составила 7677,24 рубля, что на 5,5% выше, чем в мае того же года.