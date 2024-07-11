В США раскрыли, как лидеры стран НАТО относятся к состоянию Байдена

По словам спикера палаты представителей США, многие главы государств обеспокоены состоянием здоровья американского президента.

После проваленных Джо Байденом дебатов лидеры стран-участниц НАТО все чаще выражают беспокойство по поводу состояния здоровья президента Соединенных Штатов. Об этом заявил спикера палаты представителей Майк Джонсон.

Все эти лидеры НАТО находятся здесь, на Капитолийском холме, как вы знаете. Эти иностранные лидеры приезжают, премьер-министры, главы государств, и они говорят в частном порядке, что они глубоко обеспокоены (состоянием Байдена), — цитирует его Fox News.