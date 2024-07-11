Агрономы подсказали хитрый и простой способ ускорить созревание томатов на участке

Еще 100 лет назад ученые выяснили, что в этом отлично помогает этиловый спирт.

Томаты довольно капризная овощная культура. Многие дачники хоть раз сталкивались с ситуацией, когда плоды уже достигли нужного размера, но краснеют очень медленно. Как оказалось, у этой проблемы есть пара хитрых решений.

Первый способ — разрез стебля. Необходимо у его основания сделать сквозной разрез длиной 7 – 10 сантиметров, а затем вставить в него деревянные палочки. Такая процедура ускорит развитие корневой системы растения.

Второй способ может показаться странным, однако его эффективность доказали агрономы еще 100 лет назад. Весь секрет — в водочных уколах, которые ускоряют созревание плодов на 8-16 дней.

Применять необычное средство нужно по следующей схеме: прямо в зеленый помидор вводят 0,25 миллилитров 96-процентного спирта или 0,5 миллилитра водки с разных сторон плода.