Байден назвал Путина президентом Украины на саммите НАТО. И все ему аплодировали – видео

Автор: Сергей Агутин
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Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне назвал президента Украины Владимира Зеленского «президентом Путиным». И все окружающие ему аплодировали.  

«Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решительности. Дамы и господа, президент Путин», – сказал Джо Байден  

Позже во время пресс-конференции президент США назвал вице-президента Камалу Харрис Дональдом Трампом.

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09.12.2023 2641
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