Байден назвал Путина президентом Украины на саммите НАТО. И все ему аплодировали – видео

Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне назвал президента Украины Владимира Зеленского «президентом Путиным». И все окружающие ему аплодировали.

«Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решительности. Дамы и господа, президент Путин», – сказал Джо Байден

Позже во время пресс-конференции президент США назвал вице-президента Камалу Харрис Дональдом Трампом.