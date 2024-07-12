Байден назвал Путина президентом Украины на саммите НАТО. И все ему аплодировали – видео

Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне назвал президента Украины Владимира Зеленского «президентом Путиным». И все окружающие ему аплодировали.
«Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решительности. Дамы и господа, президент Путин», – сказал Джо Байден
Позже во время пресс-конференции президент США назвал вице-президента Камалу Харрис Дональдом Трампом.
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09.12.2023 2641