В Ленобласти готовы убивать медведей

Определено предварительное количество бурого медведя, которое можно добыть охотникам в лесах Ленинградской области в охотничьем сезоне 2024/25, который начинается 1 августа 2024 года.
Согласно проекту квот добычи и лимита охотничьих ресурсов комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, планируется санкционировать добычу 693 медведей.
Больше всего квот – в Бокситогорском районе. Подготовленный профильным комитетом проект должен быть подписан губернатором Ленинградской области.
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