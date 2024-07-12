В Ленобласти готовы убивать медведей

Автор: Сергей Агутин
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Питер
Фото: Baltphoto.ru

Определено предварительное количество бурого медведя, которое можно добыть охотникам в лесах Ленинградской области в охотничьем сезоне 2024/25, который начинается 1 августа 2024 года.

Согласно проекту квот добычи и лимита охотничьих ресурсов комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, планируется санкционировать добычу 693 медведей.

Больше всего квот – в Бокситогорском районе. Подготовленный профильным комитетом проект должен быть подписан губернатором Ленинградской области.

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