В Ленобласти готовы убивать медведей

Определено предварительное количество бурого медведя, которое можно добыть охотникам в лесах Ленинградской области в охотничьем сезоне 2024/25, который начинается 1 августа 2024 года.

Согласно проекту квот добычи и лимита охотничьих ресурсов комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, планируется санкционировать добычу 693 медведей.

Больше всего квот – в Бокситогорском районе. Подготовленный профильным комитетом проект должен быть подписан губернатором Ленинградской области.