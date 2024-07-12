Медведь убил женщину в Парголово

Автор: Сергей Агутин
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В экстренные службы 12 июля в 19:45 сообщили о том, что медведь убил женщину в СНТ «Гипроникель» в Парголово.  

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Фото: fontanka.ru

Женщина содержала на участке двух медведей, один из них напал на хозяйку. Пострадавшая скончалась на месте, но из-за животных тело нельзя было забрать.

Медведя-убийцу застрелили сотрудники районной полиции. Второго заперли и усыпили транквилизаторами.

Следственный комитет проводит проверку по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, погибшая была профессиональной дрессировщицей, содержала животных на законных основаниях с 2015 года.

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21.05.2022 15782
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