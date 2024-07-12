Полиция устроила погоню со стрельбой за угнанным автомобилем в Ленобласти

В полицию обратился житель Всеволожска с заявлением об угоне его автомобиля ВАЗ-21120, который был припаркован возле одного из домов по Пушкинской улице.
Правоохранители заметили угнанный автомобиль на 100-м километре трассы «Сортавала», в поселке Плодовое в Приозерском районе. Водитель проигнорировал требование полиции остановиться, увеличил скорость и попытался скрыться.
Уходя от погони, он неоднократно нарушал ПДД, представляя угрозу жизням других людей. Полицейские были вынуждены стрелять по колесам угнанного автомобиля. В итоге, транспорт удалось остановить на Полевой улице города Приозерска.
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
За рулем ВАЗа находился 34-летний житель Мурино. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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