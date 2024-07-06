Полиция нагрянула с рейдом к цыганам в Ленобласти и попала на свадьбу

Автор: Гузель Галимова
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Полиция пришла с рейдом на места проживания цыган в деревне Верхние Осельки Всеволожского района Ленобласти, а в итоге попала на свадьбу.

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Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

Но веселый нрав гостей не отвлек правоохранителей от планов — в отделы доставили более 50 представителей кочевого народа и двух нанятых ими строителей-мигрантов из Средней Азии.

С ними провели профилактические беседы об общественном порядке и проверили на причастность к совершенным преступлениям. В итоге двух строителей привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного порядка.

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Подобные рейды будут проводиться на постоянной основе, сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО.

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