В Уфе незаконно удерживали и избивали 16 детей в съемной квартире

В Уфе правоохранители освободили 16 детей в возрасте от четырех до 16 лет, которых незаконно удерживали и избивали в съемной квартире. Часть из них — граждане Республики Таджикистан.
Как выяснили следователи, их долгое время удерживали и «воспитывали» побоями. Узнать о происходящем удалось благодаря одному ребенку, который сумел сбежать и обратиться за помощью в ближайший магазин.
Задержаны двое взрослых граждан Республики Таджикистан. Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы», «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Всех детей пока поместили в соцучреждения, где им окажут медицинскую и психологическую помощь. Их родителей сейчас разыскивают. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.