В Петербурге 17-летний подросток заступился за женщину и получил удар ножом от незнакомца

В Петербурге 17-летний подросток заступился за женщину и получил удары ножом по голове и рукам от незнакомца.

В полицию позвонила жительница дома по Шлиссельбургскому проспекту и сообщила, что ее соседку преследовал неизвестный. Прибывшие на место сотрудники полиции увидели раненого 17-летнего юношу.

Выяснилось, что подросток заступился за женщину, а неизвестный нанес ему несколько ударов ножом. На опубликованном видео видно, что агрессор повалил парня на землю и начал избивать.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

Юношу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Спустя несколько часов задержали подозреваемого — 38-летнего безработного. Он был пьян, у него изъяли нож. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.