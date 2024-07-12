Тело мужчины достали из реки Оредеж

Автор: Гузель Галимова
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В пятницу, 12 июля, в экстренные службы Ленобласти поступила информация о том, что в поселке Вырица Гатчинского района вечером 11 июля пожилой мужчина ушел купаться и не вернулся домой. 

Тело мужчины достали из реки Оредеж найдено тело, Ленобласть, Аварийно-спасательная служба ЛО
Тело мужчины достали из реки Оредеж найдено тело, Ленобласть, Аварийно-спасательная служба ЛО
Фото: аварийно-спасательная служба ЛО

На место выезжали спасатели ПСО города Шлиссельбург. После поисков они обнаружили тело и передали родственникам. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Тело мужчины достали из реки Оредеж найдено тело, Ленобласть, Аварийно-спасательная служба ЛО
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