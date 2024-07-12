Тело мужчины достали из реки Оредеж

В пятницу, 12 июля, в экстренные службы Ленобласти поступила информация о том, что в поселке Вырица Гатчинского района вечером 11 июля пожилой мужчина ушел купаться и не вернулся домой.

Фото: аварийно-спасательная служба ЛО

На место выезжали спасатели ПСО города Шлиссельбург. После поисков они обнаружили тело и передали родственникам. Обстоятельства случившегося устанавливаются.