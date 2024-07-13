Нож вошел в голову по ручку. Врачи спасли полицейского после смертельного ранения в Ломоносовском районе

Врачи из НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге спасли жизнь полицейскому. Мужчину ударили ножом в голову в Ломоносовском районе Ленинградской области. Нож вошел по рукоять.

«Височная кость тоньше 1 мм, поэтому нож вошел в голову по ручку, было задето левое полушарие мозга. Левое полушарие доминантное, в этой зоне проходят очень важные центры, там находится центр Брока – участок мозга, отвечающий за формирование синтеза речи. Но в мозге еще множество сосудов, рядом среднемозговая артерия. Кроме того, у пациента должен был или случиться инсульт, или внутримозговое кровотечение. Чудом нож прошел так, что не задел магистральные сосуды. Это практически смертельное ранение для человека», – рассказал врач-нейрохирург Вадим Мануковский

Только сейчас можно сказать, что мужчина идет на поправку. Но ранение произошло еще 18 марта. В тот день в МЧС сообщили о запахе гари из квартиры. На звонки и стук в дверь никто не реагировал.

Когда приехала полиция, из окна выпрыгнул мужчина, упал на козырек подъезда, спрыгнул с него и побежал. Когда его догнали, он ударил одного полицейского ножом в голову. Агрессор мог находиться в наркотическом опьянении.