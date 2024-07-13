NASA показало, как будет выглядеть космическая станция возле Луны

Станция будет служить транспортным узлом для перемещения между Землей и Луной. Первые астронавты должны посетить ее в 2028 году.
Разработкой компонентов Gateway занимаются инженеры NASA, Европейского космического агентства, космические агентства Канады, Японии и Объединенных Арабских Эмиратов.
Основным элементом станции станет модуль HALO. Астронавты будут использовать его для проживания, логистического, командного и коммуникационного узла.
На HALO установят робота для ремонта в автономном режиме. И компонент, обеспечивающий ее энергией с помощью солнечных панелей.
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10.06.2024 1555