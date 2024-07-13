NASA показало, как будет выглядеть космическая станция возле Луны

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Станция будет служить транспортным узлом для перемещения между Землей и Луной. Первые астронавты должны посетить ее в 2028 году.

Разработкой компонентов Gateway занимаются инженеры NASA, Европейского космического агентства, космические агентства Канады, Японии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Основным элементом станции станет модуль HALO. Астронавты будут использовать его для проживания, логистического, командного и коммуникационного узла.

На HALO установят робота для ремонта в автономном режиме. И компонент, обеспечивающий ее энергией с помощью солнечных панелей.

Вам будет интересно
NASA показало, как будет выглядеть космическая станция возле Луны Луна, NASA
Неизвестный сигнал из космоса приходит на Землю каждые 54 минуты – впервые в истории
Нечто посылает на Землю один импульс каждый 54 минуты ровно. Его ловят на радиотелескопе в Австралии. Характеристики сигнала меняются, у...
10.06.2024 1555
Автор