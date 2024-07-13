NASA показало, как будет выглядеть космическая станция возле Луны

Станция будет служить транспортным узлом для перемещения между Землей и Луной. Первые астронавты должны посетить ее в 2028 году.

Разработкой компонентов Gateway занимаются инженеры NASA, Европейского космического агентства, космические агентства Канады, Японии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Основным элементом станции станет модуль HALO. Астронавты будут использовать его для проживания, логистического, командного и коммуникационного узла.

На HALO установят робота для ремонта в автономном режиме. И компонент, обеспечивающий ее энергией с помощью солнечных панелей.