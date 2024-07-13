Раскрыты ежемесячные доходы самых богатых россиян

Средний ежемесячный доход 10 % самых обеспеченных россиян в 2023 году составил 227 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ.

По данным исследования, около 20 % самых богатых россиян получают от 300 до 400 тысяч рублей в месяц, 18 % – от 100 до 200 тысяч рублей. Доходы свыше 900 тысяч рублей в месяц имеют до 9 % россиян из этой группы.

Среди источников доходов 10 % самых богатых россиян 69 % составляет зарплата, 54 % проценты по вкладам, 48 % доход от собственного бизнеса или самозанятости, 30 % доход от сдачи недвижимости внаем, 30 % доход от ценных бумаг.

Как отмечают авторы исследования, 58 % самых богатых россиян имеют два и более источников дохода, а 27 % – пять и более.