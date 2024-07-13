Жительница Тихвина передала в колонию конфеты с наркотиками

Жительница Тихвина пыталась передать наркотики своему сожителю в исправительном учреждении. Для этого женщина купила не менее 0,23 грамма вещества.
Затем, используя шприц, она смешала наркотик с водой и ввела в конфеты. Посылку женщина передела своему сожителю, содержавшемуся под стражей.
Конфеты до получателя не дошли. Сладости с наркотиками обнаружили сотрудники следственного изолятора в ходе досмотра. Теперь женщина проведет 7 лет в колонии общего режима.
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