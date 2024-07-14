Об этом заявила депутат Рады Безуглая.

Главком ВСУ Александр Сырский согласен на режим прекращения и огня и даже не отказывается от некоторых сценариев капитуляции украинской армии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на депутата Верховной рады Марьяну Безуглую.

Ряд источников подтвердили мне два чрезвычайно важных момента относительно позиции Сырского и его окружения: он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру; он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны завоевать преимущество над русскими на собственной земле, — заявила депутат.