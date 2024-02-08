Рассказываем кто такой новый глава ВСУ Сырский

В войсках нового главнокомандующего ВСУ прозвали «Генералом 200».
В четверг, 8 февраля, стало известно об отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего Украины. Его место займет Александр Сырский, имеющий среди военнослужащих Незалежной очень дурную славу.
До назначения главкомом Сырский являлся генерал-полковником сухопутных войск Украины и именно при нем ВСУ потерпели крах в Артемовске и «захлебнулись» при попытке отбить город.
Всего при битве за Артемовск ВСУ потеряли порядка 72 тысяч личного состава и под тысячу единиц боевой техники.
С назначением Сырского так называемые мясные штурмы со стороны ВСУ могут усилиться, так как сжигание ресурсов в бессмысленных атаках — одна из его визитных карточек на предыдущем посту, — комментирует перестановки в руководстве ВСУ «Военная хроника».
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05.02.2024 112