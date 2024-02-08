В войсках нового главнокомандующего ВСУ прозвали «Генералом 200».

В четверг, 8 февраля, стало известно об отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего Украины. Его место займет Александр Сырский, имеющий среди военнослужащих Незалежной очень дурную славу.

До назначения главкомом Сырский являлся генерал-полковником сухопутных войск Украины и именно при нем ВСУ потерпели крах в Артемовске и «захлебнулись» при попытке отбить город.

Всего при битве за Артемовск ВСУ потеряли порядка 72 тысяч личного состава и под тысячу единиц боевой техники.

С назначением Сырского так называемые мясные штурмы со стороны ВСУ могут усилиться, так как сжигание ресурсов в бессмысленных атаках — одна из его визитных карточек на предыдущем посту, — комментирует перестановки в руководстве ВСУ «Военная хроника».