В Петербурге изменится график разводки мостов из-за подготовки ко Дню ВМФ

В связи с подготовкой к Главному военно-морскому параду, который состоится 28 июля, в Петербурге изменится график разводки мостов.

В ночь с 15 на 16 июля и с 17 на 18 июля разводка мостов пройдет по следующему графику:

Литейный мост будет разведен с 01.40 до 06.00;

Троицкий мост — с 01.20 до 06.00;

Дворцовый мост — с 01.10 до 02.50 и с 03.10 до 06.00;

Благовещенский мост — с 01.25 до 02.45 и с 03.10 до 06.00.

График является предварительным и может быть изменен, добавили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.