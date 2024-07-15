В Петербурге изменится график разводки мостов из-за подготовки ко Дню ВМФ

В связи с подготовкой к Главному военно-морскому параду, который состоится 28 июля, в Петербурге изменится график разводки мостов.
В ночь с 15 на 16 июля и с 17 на 18 июля разводка мостов пройдет по следующему графику:
- Литейный мост будет разведен с 01.40 до 06.00;
- Троицкий мост — с 01.20 до 06.00;
- Дворцовый мост — с 01.10 до 02.50 и с 03.10 до 06.00;
- Благовещенский мост — с 01.25 до 02.45 и с 03.10 до 06.00.
График является предварительным и может быть изменен, добавили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.
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