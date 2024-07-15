В еще одном регионе начнут выплаты гражданам за информацию о нетрезвых водителях

Размер вознаграждения составит до 7 тысяч рублей.
В Амурской области начнут выплачивать неравнодушным гражданам вознаграждения за сообщения о нетрезвых водителях.
Как сообщили в правительстве региона, размер «премии» составит от 5 до 7 тысяч рублей. Сумма вознаграждения зависит от того, попадался ли правонарушитель за пьяное вождение ранее. Если да, то граждане будут получать максимальный размер выплаты.
При этом подобная практика действует и в других регионах и городах страны. Среди них: Мурманская область, ЯНАО и Нижний Новгород. Также вознаграждения планируют начать платить в Курганской, Ярославской, Тверской и Омской областях.
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