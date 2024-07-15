В Ленобласти задержали двух грабителей, похитивших подростка в Шушарах

Один из преступников — ранее судимый 22-летний гость Северной столицы.

Сотрудники полиции установили личности двух грабителей, напавших на подростка в Шушарах и отобравших у него дорогие часы, и задержали злоумышленников.

Как сообщает МВД по Петербургу и Ленобласти, пострадавшим оказался 17-летний юноша. Двое неизвестных усадили подростка в автомобиль «Мерседес», увезли в неизвестном направлении и начали требовать у пострадавшего некий долг в размере пяти тысяч рублей, угрожая пневматическим пистолетом.

Денег у несовершеннолетнего не оказалось, и тогда он отдал грабителям свои часы стоимостью порядка 50 тысяч рублей. Сейчас налетчики задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело о разбое.

13 июля сотрудниками УР по подозрению в совершении этого преступления у дома 11 в поселке Виллози были задержаны двое: ранее судимый 22-летний уроженец Дагестана и 19 летний петербуржец.