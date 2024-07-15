Тираж нового платежного средства составил всего три тысячи единиц.
Банк России выпустил в денежный оборот новую монету номиналом три рубля в честь «1000-летия основания г. Суздаля» в рамках серии «Города». Тираж платежного средства составил три тысячи единиц.
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм, — рассказали в регуляторе.
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15.07.2024 72