Тираж нового платежного средства составил всего три тысячи единиц.

Банк России выпустил в денежный оборот новую монету номиналом три рубля в честь «1000-летия основания г. Суздаля» в рамках серии «Города». Тираж платежного средства составил три тысячи единиц.

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм, — рассказали в регуляторе.