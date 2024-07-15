В России практически сравнялась стоимость свинины и курятины

В России практически сравнялась стоимость двух самых популярных видов мяса — свинины и курятины. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

По оценке Минсельхоза, с начала года свинина подешевела на 5%, в оптовом сегменте она стоила в начале июня 171 рубль. Курятина упала в цене почти на 2% и стоила 162 рубля за килограмм. При этом по свинине Россия вышла на самообеспечение, а импорт курятины после прошлогоднего дефицита сохраняется.

Это связано с консолидацией рынка, уточнил Чеглов. Крупные холдинги диверсифицировали производство и удерживают цены, их продукция заполнила полки сетевых магазинов. Игроки снижают и повышают цены синхронно, особенно это очевидно в случае с курятиной, пояснил профессор.