В Рособрнадзоре раскрыли, при каком условии отменят ЕГЭ

Для этого сперва потребуется разработать альтернативу Единому госэкзамену.

ЕГЭ в России не будет отменен до тех пор, пока не разработают альтернативный формат проверки знаний. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Прежде чем отменить, нужно придумать и предложить новое, альтернативное решение, обеспечивающее те же возможности и условия, которые обеспечивает ЕГЭ, — цитирует его Интерфакс.