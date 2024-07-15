В Рособрнадзоре раскрыли, при каком условии отменят ЕГЭ

Для этого сперва потребуется разработать альтернативу Единому госэкзамену.
ЕГЭ в России не будет отменен до тех пор, пока не разработают альтернативный формат проверки знаний. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Прежде чем отменить, нужно придумать и предложить новое, альтернативное решение, обеспечивающее те же возможности и условия, которые обеспечивает ЕГЭ, — цитирует его Интерфакс.
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