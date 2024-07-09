Рособрнадзор начал сбор предложений по изменению ЕГЭ

Поделиться своими предложениями с ведомством могут и рядовые граждане.
Рособрнадзор объявил о сборе предложений по изменению Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Для этого ведомством была создана отдельная почта, куда и следует направлять инициативы: [email protected].
ЕГЭ должен совершенствоваться, и мы не планируем останавливаться в этой работе. Меняются подходы, технологии, меняется мир и, конечно же, вместе с ними меняется экзамен, — заявил глава ведомства Анзор Музаев.
Рассмотрение предложений Рособрнадзор начнет после 15 августа.
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