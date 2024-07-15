Жители деревни в Волосовском районе страдают от «тайги из борщевика»: Дрозденко поручил навести порядок

Жительница населённого пункта пожаловалась главе региона на заросли опасного сорняка, до которого никому нет дела.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил профильным ведомством проверить жалобы жителей деревни Марково в Волосовском районе, сообщивших о зарослях борщевика.

По словам местной жительницы, обратившейся к Дрозденко в ходе прямой линии, сорная трава захватила участки на границе деревни с лесом.

В связи с тем, что борщевик признан сорным растением, за его уборку или уничтожение отвечает собственник. Под линией ЛЭП отвечать за это должны пользователи. Более того, дам поручение, чтобы провели работу по выполнению обязательств зачистки территории. Попрошу комитет по агропромышленному комплексу и наших лесников выехать и посмотреть, что там происходит. После этого чтобы подготовили предписание в адрес энергетиков, — заявил Дрозденко.