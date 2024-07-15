В Лужском районе ликвидируют стихийную свалку после вмешательства Дрозденко

Жители поселка попросили помощи у губернатора Ленобласти в решении проблемы со свалкой, на ликвидацию которой у местной администрации нет денег.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил ликвидировать несанкционированную свалку в поселке Плоское в Лужском районе после жалоб местных жителей.
В ходе прямой лини жители поселка пожаловались губернатору, что местная администрация не может решить проблему, поскольку в бюджете нет для этого средств.
Мы за свой мусор заплатили, его должны увезти. А вот если его не увезли вовремя, и он весь образовался вокруг контейнерной площадки, то либо администрация вместе с перевозчиком должны навести порядок, либо за свой счет должны убрать. Я вообще потребовал, чтобы вокруг таких стихийных свалок, ставили видеонаблюдение, потому что закон сегодня позволяет и физических, и юридических лиц при наличии номера машины штрафовать, административно штрафовать. Причем штрафы растут в прогрессе. Но здесь надо разбираться, — заявил губернатор.
Навести прядок профильные ведомства должны в течение трех дней, добавил Дрозденко.
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