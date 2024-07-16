Выпущенный в Ладогу нерпенок вернулся к людям

Спасенный детеныш ладожской нерпы, которого выпустили после реабилитации в Ладожское озеро, вернулся к людям.

«Вначале нерпенок уплыл довольно далеко, но уже через десять минут стремительно вернулся на берег и даже дал посадить себя в транспортную клетку», — рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Сейчас малыш проходит дополнительное обследование.

Видео: t.me/VDKSPB

Специалисты пока не знают, почему нерпенок решил вернуться к людям, так как перед выпуском он не испытывал привязанности к человеку и был здоров. Повторить попытку и вновь выпустить животное планируют этим летом.